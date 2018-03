Frankreichs ehemaliger Wirtschaftsminister tritt als unabhängiger Präsidentschaftskandidat 2017 an

Alban Werner über die vielen Linken, die sich in Zeiten von Sondierungsgesprächen eher innerparteilichem Streit hingeben als am Fortschritt zu arbeiten

Letztlich gilt die einfache Botschaft, die die Neokonservativen so ungern hören: Defizite gehen nur dann zurück, wenn die Konjunktur rund läuft. Das muss sich eben auch die Finanzpolitik auf die Fahnen schreiben.

Als »kranken Mann Europas« hatte die rechte deutsche Wirtschaftskampfpresse Frankreich noch vor nicht allzu langer Zeit tituliert. Reformunfähig, in verkrusteten Strukturen gefangen sei die »Grande Nation«. Eine Kritik, die längst verstummt ist, denn auch in Frankreich geht es wirtschaftlich aufwärts. Das zeigt sich auch bei den Staatsfinanzen: Erstmals seit der Finanzkrise lag Paris 2017 wieder unterhalb der Maastrichter Defizitgrenze.

Kurt Stenger über sinkende Defizite in Frankreich und der Eurozone

