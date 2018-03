Jerusalem. Trotz zahlreicher Streitthemen hat Außenminister Heiko Maas Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert. »Der Platz Deutschlands wird bei all diesen Fragen immer an der Seite Israels sein«, sagte Maas am Montag bei einem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Jerusalem. »Ich glaube, dass wir in den Zielvorstellungen nahezu überall übereinstimmen.« Es gebe aber Unterschiede auf dem Weg zu diesen Zielen.

Von den Palästinensern forderte Maas Gesprächsbereitschaft im Nahost-Konflikt, auch mit den USA. »Wir werden in dieser schwierigen Lage die Menschen ermutigen, keine Brücken abzubrechen«, sagte Maas bei einer Pressekonferenz nach einem Gespräch mit Präsident Mahmud Abbas. dpa/nd