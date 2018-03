Kabul. Mehr als 100 000 afghanische Binnenflüchtlinge und Rückkehrer aus Pakistan leben derzeit unter freiem Himmel, in Zelten oder improvisierten Unterkünften. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe hervor. Außerdem hätten mindestens 700 000 dieser Menschen keinen Zugang zu Bildung. Fast zwei Millionen könnten keinen Arzt aufsuchen und mehr als 1,5 Millionen hätten keinen Markt in der Nähe, um Waren zu verkaufen oder Nahrungsmittel zu holen. Die Zahlen seien in 15 der 34 Provinzen des Landes erhoben worden. Zusammengenommen haben die UN allein seit Anfang 2016 Jahren mehr als eine Million konfliktbedingte Binnenflüchtlinge und mehr als eine Million Rückkehrer aus Pakistan registriert. dpa/nd