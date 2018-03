Potsdam. Der umstrittene Abriss des ehemaligen Fachhochschulgebäudes in Potsdam beginnt Mitte April. Das teilte der Sanierungsträger ProPotsdam am Montag mit. Das Gebäude sei weitgehend entkernt. Die Konstruktion werde geschossweise vom Bildungsforum in Richtung Alter Markt abgetragen. Das in den 1970er Jahren errichtete Gebäude soll bis Jahresende komplett abgerissen sein. An seiner statt entstehen dort Wohn- und Geschäftshäuser mit teils barocken Fassaden Platz. dpa/nd