Potsdam. Bei dem tödlichen Zusammenstoß mit einem ICE am Bahnhof Elstal (Havelland) hat es sich um einen Suizid gehandelt. Das teilte die Polizeidirektion West am Montag auf Anfrage mit. Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Tod des Mannes um einen Selbstmord oder Unfall handelte. Weitere Angaben wollte die Polizei nicht machen. Der 76-Jährige war nach Angaben der Bundespolizei am frühen Sonntagvormittag an dem Bahnhof von dem Zug mit hoher Geschwindigkeit erfasst worden. dpa/nd