Marek Lipp spricht im März beim Landesparteitag im Kongresshotel Potsdam. Foto: Jan Augustyniak

»Da war ich mir sicher: Ich gehöre in die LINKE«, erzählt Marek Lipp. Der Schüler aus Bernau im Landkreis Barnim ist jetzt 16 Jahre alt und wahrscheinlich das jüngste Parteimitglied im Landesverband. Eingetreten ist er am 2. Dezember. Da war er noch 15 Jahre. Das kam so: In der 9. Klasse suchte er das vorgeschriebene Betriebspraktikum und entdeckte im Internet einen Hinweis, dass dies bei der SPD möglich wäre. Da dachte er sich: »Das könnte ich doch auch bei der Linkspartei versuchen.«

In der Geschäftsstelle in Bernau hat man ihn an den Abgeordneten Harald Petzold verwiesen, der damals noch im Bundestag saß. Und in dessen Berliner Büro hat Marek Lipp sein Praktikum dann absolviert.

Im Prinzip habe er sich schon vorher für Politik interessiert, doch erst bei Harald Petzold habe sich sein starkes politisches Interesse entwickelt, erzählt Lipp. In den Sommerferien entschied er, sich weiter zu engagieren und hat im Bundestagswahl...