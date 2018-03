In dem Skandal geht es um die unerlaubte Verarbeitung der Informationen von Millionen Facebook-Nutzern durch die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. Barley sagte, nach Angaben von Facebook sei von den 300 000 Personen, die die betreffende App heruntergeladen hätten, etwa ein Prozent aus Europa - und davon wiederum »ein gewisser Prozentsatz« aus Deutschland. Die genauen Zahlen würden »dieser Tage« noch geklärt, hieß es. dpa/nd Seite 9

Berlin. Im Skandal um die unerlaubte Nutzung der Daten von Millionen Facebook-Usern hat sich das Unternehmen verpflichtet, alle Betroffenen zu informieren. Das sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) am Montag nach einem Gespräch mit Vertretern des weltgrößten sozialen Netzwerks in Berlin. Barley sagte, die Bundesregierung bestehe auf Aufklärung. Facebook habe Verstöße und Versäumnisse eingeräumt und Besserung zugesichert. Versprechen seien aber nicht genug. Unternehmen wie Facebook müssten deutlich strenger überwacht werden.

