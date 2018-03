Rund 100 Feuerwehrleute haben am Montag vor dem Roten Rathaus bessere Arbeits- und Personalbedingungen sowie eine bessere Ausstattung gefordert. »Wir wollen darüber aufklären, was für ein krasser Zustand bei der Feuerwehr herrscht«, sagte Stefan Ehricht, Betriebsgruppensprecher bei ver.di am Montag. Nach jahrelangen Sparzwängen sei die Feuerwehr ausgeblutet. Der Zustand der Wachen und Fahrzeuge sei schlecht, es fehle an Personal. Die Mahnwache wollen Feuerwehrleute sieben Tage lang rund um die Uhr halten. Sie haben vor dem Rathaus eine Feuertonne aufgestellt und demonstrieren unter dem Motto »Berlin brennt!«. dpa/nd