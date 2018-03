Was soll das sein

Die Streetart-Ausstellung »Wandelism« in Wilmersdorf wird verlängert. Das Projekt kann nun bis Ostern die zum Abriss vorgesehene alte Autowerkstatt an der Straße Wilhelmsaue nutzen, wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite mitteilten. Der ursprüngliche Abrisstermin für das Gebäude wurde verschoben. Die Kurzzeit-Ausstellung war erst vor rund einer Woche eröffnet worden. Auf 2000 Quadratmetern stellen rund 90 nationale und internationale Künstler ihre Werke aus. »Die Flächen für freie Kreativität verschwinden, für die Berlin weltweit bewundert wird. Außer, wir besinnen uns auf das, was Berlin schon immer gut konnte: Den Wandel feiern«, teilen die Initiatoren im Internet mit. Sie bekamen die Hallen, Räume und Keller des Areals vom Immobilienentwickler zur Verfügung gestellt. dpa/nd