Kani Alavi von der Künstlerinitiative hatte in der »B.Z.« beklagt, Stück für Stück werde Kulturgut zerstört, das täglich von Menschen aus aller Welt besucht wird. dpa/nd

Der »Tagesspiegel« hatte berichtet, die entfernten Teile seien auf das Grundstück versetzt worden und könnten auf einer Plattform betrachtet werden, die von Zäunen umgeben ist. Laut Zeitung will die Künstlerinitiative East Side Gallery Spenden sammeln, um mit einem Anwalt gegen den Bau vorzugehen. Mit dem Projekt Pier 61-63 sollen bis 2021 Hotelzimmer, Mietwohnungen, Geschäfte und Bistros entstehen.

Die East Side Gallery in Friedrichshain ist das längste noch erhaltene Stück der Mauer, die den Osten und Westen Berlins von 1961 bis 1989 teilte. Auf der Ostseite an der Mühlenstraße bemalten Künstler kurz nach dem Mauerfall auf einer Länge von 1,3 Kilometer den grauen Betonwall. Die Kunstmeile wurde zur Touristenattraktion.

Den betroffenen Künstlern, deren Werke beschädigt wurden, gelte »unsere Sympathie«, so Klausmeier. Die Stiftung lehne die weitere Bebauung des Uferstreifens zwischen der einstigen Mauer und dem Spreeufer ab, doch die Politik habe anders entschieden. Der im Jahr 2005 beschlossene Bebauungsplan sei rechtskräftig. Ein juristisches Vorgehen sei aus Sicht der Stiftung aussichtslos.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!