Das Ballhaus Naunynstraße in Kreuzberg wird von 1. Mai bis Anfang November saniert und umgebaut. Das Theater werde danach barrierefrei sein und einen neuen Aufzug im Treppenhaus haben, teilte die Bühne am Montag mit. Davor und in der Spielzeitpause gibt es aber weiter Programm: etwa eine theatrale Bustour durch das postkoloniale Berlin und ein Tanzprojekt. Bundesweit bekannt wurde die Bühne 2010 mit dem Stück »Verrücktes Blut« und der damaligen Leiterin Shermin Langhoff. dpa/nd