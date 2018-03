Was soll das sein

Steigen die Mieten vor allem in begehrten Städten wie Berlin und München trotz Mietpreisbremse auch künftig? Foto: nd/René Heilig

Vielerorts in Deutschland steigen die Mieten rasant – trotz der 2015 beschlossenen Mietpreisbremse. Viele sehen das im Juni 2015 in Kraft getretene Gesetz als gescheitert an. Fragen und Antworten sind im nd-ratgeber nachzulesen.

Leserfragen und Leserpost: Wird eine Erbschaft auf Hartz IV angerechnet? Muss Resturlaub von 2017 bis Ende März 2018 genommen werden? Darf man trotz Krankschreibung verreisen? Ausführlich informiert der nd-ratgeber.

Arbeit: Einsicht in die Personalakte - Das sich aus § 83 BetrVG ergebende Recht des Arbeitnehmers, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen begründet keinen Anspruch auf Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. Mit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts befasst sich ausführlich der nd-ratgeber.

Wohnen: Mietrecht - Wann zahlt der Mieter pünktlich? Wann der Mieter zahlen muss, kann für Juristen eine spannende Frage sein. Denn befindet sich der Mieter mehr als zwei Monate in Verzug, liegt nach den gesetzlichen Vorschriften ein Grund zur fristlosen Kündigung vor. Weitere Einzelheiten finden sich im nd-ratgeber.

Haus und Garten: Was hat man dem April nicht schon alles angehangen. Launisch, unberechenbar: Schnee, Regen auch mal mollige Temperaturen – Aprilwetter, das sagt wohl alles, oder? Jahrhunderte alt sind die Bauernregeln, basierend auf Erfahrung und Naturbeobachtung. Auch Klein- und Hobbygärtner sollten hin und wieder die Weisheiten unserer Altvorderen auf den Schirm holen. Gerade im April. Gartenarbeiten im April sind immer eine Gewissensfrage – soll man schon? Oder wartet man noch? Es kann immer noch zu Nachtfrösten kommen. Gartentipps für den Monat stehen im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Streifall Kita-Platz - Kosten für Tagesmutter sind zu erstatten. Kleine Kinder können nach einem Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts auf Kosten des Staates von Tagesmüttern betreut werden, wenn es keine Kitaplätze gibt. Über ein aktuelles Gerichtsurteil wird im nd-ratgeber informiert.

Register: Was stand wann und wo im nd-ratgeber? Das Register für das 1. Quartal 2018 gibt im nd-ratgeber einen Überblick.

Verbraucherschutz: Auto/Verkehr - Notrufsystem eCall ist ab 31. März 2018 Pflicht. eCall steht für »emergency call« – also einen Notruf. Ab 31. März 2018 müssen alle neuen Fahrzeugmodelle mit dem elektronischen Sicherheitssystem eCall ausgestattet sein. Das System ermöglicht automatische Notrufe nach einem Unfall sowie eine Sprechverbindung zu einer Notrufzentrale. Die EU-Kommission verspricht sich von der Einführung des Systems einen deutlichen Rückgang tödlicher Verkehrsunfälle. Der nd-ratgeber informiert ausführlich.