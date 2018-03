Im Februar war in Bayern ein Gesetz verabschiedet worden, das ausdrücklich für Bayern klarstellte, dass Richter und Staatsanwälte keine religiös oder weltanschaulich geprägte Kleidung oder Symbole tragen dürfen. Dies gelte selbstverständlich auch für Rechtsreferendare. AFP/nd

Die gläubige Frau war vor Gericht gezogen, weil sie während ihrer juristischen Ausbildung als Referendarin am Richtertisch nach einer Auflage kein Kopftuch tragen durfte. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass dieses Verbot keinen tiefgreifenden Grundrechtseingriff darstelle.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied am 7. März 2018, dass das Verbot des Kopftuchtragens bei der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten weder eine Diskriminierung noch eine Herabsetzung der Klägerin sei und auch keinen Grundrechtseingriff darstelle. In erster Instanz hatte die Frau noch Erfolg. Gegen das Urteil ließ das Gericht keine Revision zu.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Einsicht in die Personalakte

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!