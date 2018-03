Nutzungsrecht für eine Urnenwahlgrab bis zum Ende

Ich habe ein Nutzungsrecht für ein Urnenwahlgrab auf einem landeseigenen Friedhof in Berlin-Neukölln. Die Bestattung der letzten Urne erfolgte 2006. Das Nutzungsrecht endet 2026.

Weil ich aus Gesundheits- und Altersgründen nicht mehr für eine ordnungsgemäße würdige Pflege der Urnenstätte sorgen kann, wandte ich mich an die zuständige Behörde des Bezirksamtes mit der Frage, wie diese Liegezeit vor Ablauf der Frist beendet werden kann. Denn ich möchte nicht, dass die Grabstelle, wie leider so viele in der unmittelbaren Umgebung, allmählich verkommt. Die Antwort der Behörde war: Das ginge auf keinen Fall. Bei Wahlgrabstätten könne auf eine Pflege bis zum Ende der Ruhezeit nicht verzichtet werden.

Ich bin mit der Person, um die es bei der Grabstätte geht, nicht verwandt. Sie war eine angeheiratete Großtante (Jahrgang 1905). Sie hatte mit einem Bestattungsinstitut 1982 eine Vorsorgevertrag geschlossen. Als sie wegen Altersdemenz in ein Heim übersiedeln musste, habe ich - wie vor Jahren mündlich versprochen - diesen Vertrag an mich genommen und die Beisetzung im Jahr 2006 nach ihren Wünschen geregelt. Ich wurde damit automatisch Eigentümer dieser Wahlgrabstelle. Ich wurde aber niemals über die damit verbundene 20-Jahre-Klausel aufgeklärt.

Seit 2006 halte ich das Grab, in dem 1982 auch die Urne meine Großonkels beigesetzt ist, in Ordnung, so wie ich der alten Dame damals versprochen habe. Doch jetzt kann ich - wie schon erwähnt - meine Zusage nicht mehr erfüllen, weshalb ich eine vorfristige Kündigung des Urnenwahlgrabes angestrebt habe. Leider sind die Bestimmungen offenbar so, dass die Friedhofsverwaltung es vorzieht, die Zahl verkommender Urnenstätten endlos zu vergrößer, anstatt eine pietätvolle Änderung des Vertrages zu ermöglichen. Ich finde das unmenschlich.

Klaus Hurrelmann, Berlin

Dankeschön für die umfassende Hartz-IV-Tabelle

Zu »Hartz-IV-Leistungen ab 2018«, ratgeber vom 17.1.2018, S. 2:

Von der beschämenden »Erhöhung« dieser Regelsätze im Vergleich zu den horrenden Diätenerhöhungen unserer sogenannten »Volksvertreter« mal ganz abgesehen - wenn diese Herrschaften wirkliche Erhöhungen für die ärmsten Bevölkerungsschichten nicht wollen, werden sie sich immer wieder auf Kosten dieser Ärmsten fürstlich bedienen.

Ilse Schöning, Gera

Beiträge in dieser Rubrik sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzungen vor.