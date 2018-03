San Francisco. Nach Google und Facebook schränkt auch der Kurzbotschaftendienst Twitter die Werbung für Kryptowährungen wie den Bitcoin ein. Um die Sicherheit der Nutzer zu stärken, solle künftig die Werbung für die Kapitalbeschaffung in Kryptowährung (IPO) und den Verkauf virtueller Wertmarken verboten werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Preis der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin fiel nach der Ankündigung um acht Prozent unter die Marke von 8000 Dollar. AFP/nd

