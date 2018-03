Was soll das sein

Brüssel. Der Eurorettungsfonds ESM hat die Auszahlung der nächsten Kredittranche für Griechenland definitiv bestätigt. »Das Direktorium hat der vierten Auszahlung in Höhe von 6,7 Milliarden Euro finanzieller Hilfe an Griechenland zugestimmt«, teilte der ESM am Dienstag mit. 5,7 Milliarden Euro werden demnach ab Mittwoch ausgezahlt, eine weitere Milliarde soll ab dem 1. Mai folgen. Die vierte Tranche ist als letzte Zahlung des 2015 vereinbarten dritten Kreditprogramms vorgesehen, das offiziell im August ausläuft. Die Eurostaaten hoffen, dass Athen sich dann wieder vollständig selbst finanzieren kann. AFP/nd