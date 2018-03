Osnabrück. Mit einer Extra-Prämie von bis zu 3000 Euro wollte das Innenministerium mehr Asylbewerber zur freiwilligen Ausreise bewegen, aber das Programm wurde nach einem Bericht der »Neuen Osnabrücker Zeitung« nicht wie erhofft nachgefragt. Von Dezember 2017 bis Ende Februar 2018 konnten freiwillige Rückkehrer ergänzend zu bisherigen Ausreiseprämien zusätzliche Leistungen beantragen. Dennoch entschieden sich in den drei Monaten nur 4552 Personen für eine geförderte Ausreise. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum noch 8185 Personen gewesen. nd

Ursula von der Leyen setzt neuen Traditionserlass der Bundeswehr in Kraft

In Warna empfingen die EU-Spitzen Juncker und Tusk den türkischen Präsidenten. Ein Treffen ohne Ergebnisse

