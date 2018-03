Sachsen-Anhalts Parteichef André Poggenburg hatte die Türken in Deutschland heftig beleidigt

AfD-Rechtsaußen André Poggenburg kündigt Rückzug an - zumindest vorläufig

Magdeburg. Oliver Kirchner ist neuer Chef der sachsen-anhaltischen AfD-Fraktion. Der 51-Jährige wurde am Dienstag zum Nachfolger von André Poggenburg gewählt, wie eine Fraktionssprecherin sagte. Kirchner war bisher Vize-Chef der Fraktion. dpa/nd

Ursula von der Leyen setzt neuen Traditionserlass der Bundeswehr in Kraft

In Warna empfingen die EU-Spitzen Juncker und Tusk den türkischen Präsidenten. Ein Treffen ohne Ergebnisse

