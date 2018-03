Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Berlin. Die Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur setzen sich dafür ein, dass jede Zwangsadoption in der DDR aufgeklärt wird. Bislang gebe es aber keine seriösen Belege für systematische Adoptionen gegen den Willen von Kindern und Eltern aus politischen Gründen, teilte die Beauftragten der Ostländer am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Kürzlich war eine Vorstudie zur Dimension politisch motivierter DDR-Adoptionsverfahren zwischen 1966 und 1990 veröffentlicht worden. Die Landesbeauftragten nannten die dortige Zahlenschätzung als »völlig verfrüht«. Notwendig sei eine wissenschaftliche Erforschung ohne Vorurteile. dpa/nd