Tokio. Nach den Spekulationen über einen Besuch des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un in China ist der fragliche Zug schon wieder aus Peking abgefahren. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, der Sonderzug mit einem mutmaßlich hohen nordkoreanischen Politiker an Bord habe den Bahnhof in Peking am Dienstag wieder verlassen. Ob Kim an Bord des Zuges war, ist weiterhin unklar. Kim Jong Un ist noch nicht ins Ausland gereist, seit er 2011 in Nordkorea an die Macht kam. China ist der wichtigste Verbündete des Landes. AFP/nd