Knapp sieben Monate nach dem tödlichen Überfall auf eine 60- Jährige hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 18-Jährigen am Berliner Landgericht begonnen. Angeklagt ist heimtückischer Mord aus Habgier und Verdeckungsabsicht. Die Frau war am 5. September 2017 nach einem Besuch in einem Lokal an der Tiergartenschleuse allein zu Fuß aufgebrochen. Der Verdächtige wurde rund eine Woche später in der Nähe von Warschau gefasst. Ein polnisches Gericht stimmte der Auslieferung des russischen Staatsangehörigen aus Tschetschenien zu. Seit Oktober sitzt er in Berliner Untersuchungshaft. dpa/nd