Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Der Begriff scheint aus der Mode gekommen: Wer bezeichnet sich heute noch als PazifistIn? Gerade jüngere Leute sprechen lieber von Antimilitarismus. Das hört sich zwar irgendwie cooler an, ist aber eigentlich weniger radikal: Armeen werden zwar abgelehnt, nicht aber unbedingt jegliche Gewalt, wie es PazifistInnen tun. Inzwischen wurde die Bezeichnung »Pazifismus« allerdings ganz schön verwässert - vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb das Wort heute seltener genutzt wird. Die Absage an jede Gewalt wird gerne mit dem Attribut »radikal« versehen; und im Namen eines »aufgeklärten Pazifismus« wird für den »gerechten Krieg« geworben.

Es sind freilich nicht nur die Begriffe, auch die Politik hat zur Marginalisierung des Pazifismus beigetragen: Gewaltfreiheit war einst ein Grundwert der Grünen, die Partei versammelte Friedensbewegte - und schwor sie später auf Kriegseinsätze der Bundeswehr ein. Kurios ist aber auch ein Blick auf den Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Deutsche Friedensgesellschaft (heute DFG-VK) fand damals die bewaffnete »Verteidigung des Vaterlandes« in Ordnung und die Kriegsdienstverweigerung »unpatriotisch«, wie in der »Kleinen Geschichte der Kriegsgegnerschaft« (Unrast Verlag) nachzulesen ist. Heute ist die DFG-VK die größte pazifistische Organisation in Deutschland. fwe