San Francisco. Der vor allem als iPhone-Auftragsfertiger bekannte chinesische Konzern Foxconn will den amerikanischen Elektronikzubehör-Hersteller Belkin übernehmen. Foxconn zahlt 866 Millionen Dollar (rund 700 Millionen Euro) für die Firma, die unter anderem auch Internetrouter der Marke Linksys herstellt. Foxconn würde damit noch ein Stück sichtbarer im Verbrauchergeschäft statt sich mit der Rolle des Herstellers im Hintergrund zu begnügen. Im Jahr 2016 kaufte Foxconn bereits den japanischen Elektronikkonzern Sharp. dpa/nd

Der größte Containervermittler P&R in München hat Insolvenz angemeldet

Behörden geben grünes Licht für Bau in deutschen Ostseegewässern

