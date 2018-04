Was soll das sein

Theaterregisseur Tobias Ginsburg am nd-Stand mit einer unterhaltsamen, wenn auch angsteinflößenden Einführung über ReichsbürgerInnen Foto: nd/Rainer Genge

Die Zusammenfassung unseres zweiten Messetags von der Leipziger Buchmesse vom Stand in Halle 5. Unter anderem hat Karlen Vesper den slowenische Philosoph Slavoj Žižek an seinem Stand besucht und Olaf Koppe sich in den anderen Messehallen umgeschaut.

Mit dabei sind außerdem ein als Reichsbürger getarnter Theaterregisseur (Tobias Ginsburg), ein »Szenefotograf« (Willi Effenberger) und ein Antifaschistischer Chor (aus Leipzig), der Götz Kubitschek und KonsortInnen ein Ständchen bringen wollte.

Folge 8: zweiter Messetag by ndBlätterrauschen ndBlätterrauschen

Ihr hört:

Karlen Vesper

Olaf Koppe

Willi Effenberger

Johanna Treblin

Mario Pschera

Zum Interview mit Slavoj Zizek

Zum Talk »Ist das noch Haltung oder schon Aktivismus?« zwischen Willi Effenberger (Fotojournalist) und Johanna Treblin (nd-Berlinressort)

Zum Gespräch mit Theaterregisseur Tobias Ginsburg über sein Buch »Die Reise ins Reich: Unter Reichsbürgern«