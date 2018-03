Berlin. Deutschlandweit können wohnungslose Menschen ab sofort online einsehen, wo sie in ihrer Umgebung Unterstützung bekommen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe stellte am Dienstag in Berlin das Onlineverzeichnis WO+WIE vor, das auch Sozialarbeitern sowie interessierten Bürgern Informationen über deutschlandweite Hilfen in Wohnungsnotfällen gibt. »Ab jetzt steht allen wohnungslosen Menschen ein umfangreiches Verzeichnis der Hilfeangebote zur Verfügung«, erklärte die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft, Werena Rosenke. Menschen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, könnten nun leichter frühzeitig Beratung finden. Gleiches gelte für Personen, die auf Wohnungslose treffen und Hilfe vermitteln wollen. Nach Schätzungen sind derzeit 860 000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung. epd/nd