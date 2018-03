München. In der Sponsoringaffäre um die Miesbacher Kreissparkasse in Bayern hat die Staatsanwaltschaft München II unter anderem gegen den einstigen Landrat Jakob Kreidl (CSU) Anklage wegen Untreue erhoben. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, richten sich die Vorwürfe gegen insgesamt 13 Beschuldigte. Es handele sich um aktuelle und ehemalige Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Das Landgericht München II muss nun entscheiden, ob es die Anklage zur Hauptverhandlung zulässt. In der Affäre geht es um diverse Verdachtsfälle von Untreue in den Jahren 2008 bis 2013. dpa/nd