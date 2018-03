Kleinwelka. Aus dem Winterschlaf erwacht: Der Saurierpark im sächsischen Kleinwelka startete in dieser Woche in die Saison 2018. Die 16-Hektar-Anlage gilt als der größte Saurierpark Deutschlands. Wie die Betreiber mitteilten, wurde die Schließzeit genutzt, um die über 200 Saurierfiguren sowie das Parkgelände herauszuputzen. Bis heute zählte der Park, der thematisch nach den Erdzeitaltern aufgebaut ist, über sechs Millionen Besucher. Zur Anlage gehören unter anderem ein Saurierkino, eine Ausgrabungsstätte und ein Planetenspielplatz. dpa/nd Foto: dpa/Marko Förster

