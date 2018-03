Schwarzheide. Nach einem Leitungsleck im Chemie-Unternehmen Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) sind fünf Mitarbeiter in der Nacht zu Montag vorsorglich in einer Klinik untersucht worden. Sie nach Hause geschickt worden, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Aus einer Leitung sei Propylenoxid, ein nur in hoher Konzentration nicht mehr geruchloser Stoff, ausgeströmt. Es wird bei der Produktion verschiedener Schaumstoffe verwendet. Es habe keine Gefahr bestanden. dpa/nd