Angermünde. Die Hubschrauber der DRF Luftrettung waren 2017 in Brandenburg rund 2600 mal im Einsatz. Das waren etwa 60 Flüge weniger als 2016, wie die gemeinnützige Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Hubschrauber »Christoph 64« am Standort Angermünde (Uckermark) war demnach knapp 1290 mal in der Luft (2016: knapp 1310), »Christoph 49« in Bad Saarow (Oder-Spree) fast 1320 mal (2016: fast 1350). Einsatzgründe waren vor allem Unfälle, akute Herzerkrankungen und Schlaganfälle. dpa/nd