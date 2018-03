Altranft. »Türen auf« heißt es am Ostersonntag zum Saisonstart im Oderbruchmuseum Altranft (Märkisch-Oderland). Im Obergeschoss des Schlosses sowie im Fischerhaus des Ortes werden Rauminstallationen von Kerstin Baudis aus Schöneiche (Oder-Spree) zum Thema »Landwirtschaft« gezeigt. Im Studierzimmer des Schlosses gibt es eine Ausstellung sogenannter Rübenheber, die einst im Oderbruch für den Zuckerrübenanbau verwendet wurden. Auf dem Gelände des Fischerhauses findet ein Kunsthandwerkermarkt statt. Vorgestellt wird der Audio-Guide »Talk-Walk Altranft«, für den der Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar Bewohner des Dorfes interviewt hat. dpa/nd

