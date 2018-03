Die französische Schauspielerin Stéphane Audran ist tot. Die frühere Ehefrau des französischen Starregisseurs Claude Chabrol starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Sohn der Schauspielerin, Thomas Chabrol. Audran starb demnach an den Folgen einer Krankheit. Audran war von 1954 bis 1956 mit dem Schauspieler Jean-Louis Trintignant und von 1964 bis 1980 mit Claude Chabrol verheiratet. Sie wirkte in zahlreichen Filmen mit, unter anderem in »Babettes Fest«. dpa