Moskau. Nach der Ausweisung russischer Diplomaten aus EU-Ländern, den USA und anderen Staaten will Moskau über Gegenmaßnahmen beraten. Man bereitete bereits Schritte vor, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die endgültige Entscheidung werde Präsident Wladimir Putin treffen, hieß es. Es werde Maßnahmen gegen jedes einzelne Land geben, das russische Diplomaten ausweisen will, hatte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Montagabend im russischen Fernsehen mitgeteilt. Es wird davon ausgegangen, dass Russland mindestens ebenso viele Diplomaten ausweisen wird.

Am Dienstag hatte auch die NATO »Strafmaßnahmen« wegen des angeblich von Moskau verantworteten Anschlags auf einen Doppelagenten in Großbritannien gegen Russland angekündigt. Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, dass er sieben Mitarbeitern der russischen Delegation beim Militärbündnis die Akkreditierung entzogen habe und drei Akkreditierungsanfragen ablehnen werde. dpa/nd Seite 7