Berlin gilt als eine der Skulpturen-Hauptstädte Europas: ein besonderes Open-Air- Museum, das sich mit Thomas R. Hoffmanns Kunstreiseführer »Public Art in Berlin: die Stadt als Open-air-Museum« auf ganz neue Art entdecken lässt. Vier Spaziergänge zu berühmten und weniger bekannten Kunstwerken zeigen die unterschiedlichen Facetten der Großstadt und machen sichtbar, wie Kunst mit dem öffentlichen Raum und der Architektur in Dialog tritt. Auf den Spuren der Vergangenheit wird der Wandel Berlins erst richtig begreifbar. Dazu erzählt der Autor interessante Anekdoten, Hintergründe und Zeitgeschichtliches zu den Werken und will für faszinierende Entdeckungen abseits der ausgetretenen Pfade begeistern. Im Anschluss an die Veranstaltung wird es einen kleinen Empfang geben. nd

28. März, 19.30 Uhr, Urania, An der Urania 17, Schöneberg