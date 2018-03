Was soll das sein

Eigentlich soll ja jede Buchbesprechung Leserinteresse wecken. Aber das ist nicht alles. In Buchrezensionen sind Bewertungen nicht das Wichtigste. Es geht um Gedanken, die durch die Lektüre geweckt werden. Vorgeführt werden soll ein bereichernder Umgang mit Literatur.

Zum Band »Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist« von Gabriele Krone-Schmalz hat es im »neuen deutschland« bereits eine hervorragende, auch umfangreiche Rezension von Karlen Vesper gegeben. Mich hat die Lektüre des Buches so sehr überzeugt, dass ich überlegte, wie man mit einer Empfehlung über die nd-Leserschaft hinauswirken könnte.

So wurde eine nd-Rubrik auf YouTube geboren. »Lesen Sie dieses Buch« soll im monatlichen Abstand Lektüre-Empfehlungen geben, vornehmlich zu belletristischen Werken, weil das ja mein eigentliches Arbeitsgebiet ist. Es kann bereits Bekanntes darunter sein, schön wäre es aber auch, auf Bücher hinzuweisen, die noch kein so großes Publikum haben. Von Autoren und Verlagen werde ich mich nicht beeinflussen lassen. Wobei die Videos durchaus auch dafür werben sollen, die Zeitung »neues deutschland« zu lesen, deren Zukunft mir am Herzen liegt. Natürlich lässt sich jedes Buch auch über den nd-Buchshop bestellen. igu

Infos zum Buch von Gabriele Krone-Schmalz finden Sie unter dem Link dasND.de/eiszeit Das Video können Sie sehen unter: dasND.de/diesesbuch