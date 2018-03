Am 5. Mai 2018 wäre der 200. Geburtstag von Karl Marx. Das Rheinische Landesmuseum Trier und das Stadtmuseum Simeon᠆stift Trier widmen Marx vom 5. Mai bis 21. Oktober 2018 die Ausstellung »KARL MARX 1818 - 1883. LEBEN. WERK. ZEIT«.

Wir verlosen eine Geschenkbox zur Ausstellung. Wer mitmachen will, schreibt mit dem Kennwort »Marx« an: »neues deutschland«, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin oder schickt eine Mail an: ndcommune@nd-online.de, Betreff: Marx!

Mehr Infos zur Ausstellung unter: www.karl-marx-ausstellung.de