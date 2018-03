Gera. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen erstmals seit vielen Jahren wieder Fernverkehrszüge in Gera halten. Die IC-Züge auf der Mitte-Deutschland-Verbindung würden tagsüber etwa alle sechs Stunden in Thüringens drittgrößter Stadt abfahren und ankommen, teilte die Fernverkehr AG der Deutschen Bahn in Erfurt mit. Es würden drei IC-Zugpaare aus Düsseldorf über Kassel kommend über Erfurt nach Jena und Gera verlängert. Ziel sei eine Öffnung der täglich dann sechs IC-Züge für Nahverkehrskunden auf dem Abschnitt zwischen Erfurt, Jena und Gera. Mit dem Start von Erfurt als neuem ICE-Knoten Ende 2017 hat Jena seine Anbindung an das ICE-Netz verloren. Gera hat seit etwa zwölf Jahren keine direkte Anbindung an das Bahn-Fernnetz. Derzeit enden die IC-Züge aus Düsseldorf in Erfurt. Nach den Vorstellungen der Thüringer Landesregierung soll Jena in den nächsten Jahren zumindest zum IC-Kreuz ausgebaut werden. dpa/nd