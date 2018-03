München. Ehrenamtliche dürfen in Bayern von April an kostenlos in die staatlichen Museen und Sammlungen für Kunst und Naturwissenschaften. Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst am Mittwoch mit. »Als Zeichen der besonderen Wertschätzung möchten wir den Inhaberinnen und Inhabern der Bayerischen Ehrenamtskarte für ihre wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit und ihr bürgerschaftliches Engagement danken«, sagte Kunstministerin Marion Kiechle. dpa/nd