In der Region weiß jeder: Vor einer Brückenerneuerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden. »Das reicht von Überholstrecken über Park- und Rastplätze für Transporter bis hin zu Tempo 30 für Brummis in den Ortsdurchfahrten oder auch Nachtfahrverboten«, sagt Bürgermeister Schütz.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) geht es trotz seiner guten Kontakte ins Nachbarland nicht anders. »Die Brücke ist Sache der polnischen Zentralregierung, da wissen selbst die Kommunalpolitiker in der Grenzregion nichts«, sagt er. Erst wenn das deutsch-polnische Regierungsabkommen zum Brückenbau in Kraft trete, werde mit Polen eine Planungsvereinbarung geschlossen.

Die Zahlen habe Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) selbst genannt, als Vertreter der Bürgerinitiative Anfang März im Infrastrukturausschuss des Landes in Potsdam waren, sagt Wendland. Antworten auf drängende Fragen der Anwohner zu den Plänen habe es aber nicht gegeben.

Reimar Wendland, Chef der Bürgerinitiative B1, spricht in diesem Zusammenhang von vorsätzlicher Körperverletzung. »Neben der Lärmbelästigung bekommen wir es dann auch mit krebserregenden Stickoxiden und giftigem Feinstaub zu tun«, sagt er. Denn die meisten der dann täglich 2400 Transporter seien doch »osteuropäische Dreckschleudern«.

Die vielbefahrene Grenzbrücke in Küstrin-Kietz bedarf der Erneuerung. »Aus touristischen und auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das dringend notwendig. Jetzt können da ja nicht mal Busse drüber fahren«, sagt Frank Schütz (CDU), Bürgermeister von Golzow (Märkisch-Oderland).

