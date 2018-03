Verkehrssenatorin Günther nimmt Abbau der »Infrastrukturschulden« in Angriff

Oranienburg. Bei einem Autobahnunfall mit einem Gefahrguttransporter nördlich von Berlin hat es einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, war der Lastwagen auf der Autobahn A10, dem nördlichen Berliner Ring nahe Oranienburg (Oberhavel) auf ein Stauende aufgefahren. Unklar war zunächst die Anzahl der Verletzten und ob es sich bei dem Toten um den Laster-Fahrer handelt. Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden, hieß es. Der Autobahnabschnitt wurde in beide Richtungen gesperrt. Der Lastwagen hatte Polizeiangaben zufolge Heizöl geladen. Das Öl sei brennbar, aber nicht leicht entflammbar. Ein Sprecher wollte nicht ausschließen, dass es durch ein Auslaufen der Flüssigkeit zu einer Bodenverunreinigung kommen könnte. dpa/nd

