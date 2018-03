Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Berlin. Jeder Bundesbürger ab 15 Jahren trinkt durchschnittlich 10,7 Liter Reinalkohol pro Jahr. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten »Jahrbuch Sucht 2018« der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) hervor. Der Alkoholkonsum in Deutschland sinke zwar minimal, »doch nur von einem extrem hohen zu einem sehr hohen Verbrauch«, betonte DHS-Geschäftsführer Raphael Gaßmann. Im internationalen Vergleich sei Deutschland ein »Hochkonsumland Alkohol«. Unter den OECD-Staaten liege die Bundesrepublik unter den Top 10. Rund 95 Prozent der Bevölkerung würden Alkohol trinken, »vom maßvollen kleinen Schluck bis zum maßlosen regelmäßigen Konsum«, hieß es. epd/nd