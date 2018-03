Moskau. Im diplomatischen Konflikt hat Russland den geplanten Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft durch westliche Politiker als sinnlos zurückgewiesen. »Das wird kaum eine Auswirkung auf die sportliche Feier haben«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. »Wichtig ist nicht, ob irgendwelche Beamte oder offizielle Vertreter kommen, sondern, dass die Mannschaften spielen.« Neben Großbritannien hatte nach der Giftattacke auf einen Ex-Spion auch Island angekündigt, dass keine Politiker des Landes zur WM nach Russland reisen werden. Deutsche Politiker lehnten diesen Schritt ab. dpa/nd

