Paris. In der aufgeheizten Debatte um islamistischen Terrorismus in Frankreich lehnt Regierungschef Édouard Philippe ein Verbot des Salafismus ab. »Man kann eine Idee nicht verbieten«, sagte er am Dienstag bei einer Parlamentsdebatte in Paris. Hingegen könne ein Verhalten bestraft werden, falls es Gesetze oder Regeln verletze. Regierungschef Philippe wies auch Forderungen zurück, vermutete islamistische Gefährder zu internieren. dpa/nd