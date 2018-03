Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Auf dem deutschen Radiomarkt bleiben die beitragsfinanzierten Sender weiter an der Spitze. Die ARD-Wellen werden unter der Woche jeden Tag im Schnitt von 37,164 Millionen Menschen eingeschaltet - das entspricht einem Marktanteil von 53 Prozent. Die privaten Kanäle bringen es auf 29,602 Millionen Hörer (42,2 Prozent). Dies geht aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse hervor. Beim Abstand gab es im Vergleich zur letzten Erhebung im Juli vergangenen Jahres nur minimale Veränderungen.

Für die repräsentative Untersuchung wurden bundesweit rund 70 0000 Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt. Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, ein Zusammenschluss aus Medien- und Werbewirtschaft, ermittelt zweimal im Jahr die Reichweiten für die Sender.

Mit Abstand meistgehörter Sender Deutschlands bleibt das private Radio NRW. Der Verbund zahlreicher Wellen kommt bundesweit auf 1,683 Millionen Hörer pro Stunde an einem Werktag. dpa/nd