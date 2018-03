Warschau. Polen und die USA haben einen Milliardenvertrag über den Kauf von US-Flugabwehrraketen des Typs Patriot besiegelt. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak unterzeichnete am Mittwoch in Warschau das Dokument, wonach Polen 4,75 Milliarden Dollar für das Abwehrsystem bezahlt. Die Lieferung der ersten Batterien ist demnach für 2022 geplant. Blasz-czak sagte, das Patriot-Abwehrsystem habe sich in zahlreichen Staaten bewährt und garantiere Polens Sicherheit. AFP/nd