Washington. BMW sieht sich wegen des Verdachts auf Betrug bei Abgaswerten nun auch in den USA mit einem Rechtsstreit konfrontiert. Eine Anwaltskanzlei reichte am Dienstag im Namen von Verbrauchern Klage gegen den Münchner Autobauer ein. BMW erklärte, die Vorwürfe prüfen zu wollen. Die auf Sammelklagen spezialisierte Kanzlei Hagens Berman wirft BMW vor, bei Zehntausenden Dieselfahrzeugen überhöhte Abgaswerte durch die In-stallation einer Software kaschiert zu haben. Konkret geht es um Modelle, die zwischen 2009 und 2013 verkauft wurden. Die Emissionen von Stickoxiden hätten bei diesen Fahrzeugen bis um das 27-Fache über den geltenden Grenzwerten gelegen. BMW hatte Ende Februar erklärt, »irrtümlich« eine fehlerhafte Abgas-Software in tausende Fahrzeuge eingebaut zu haben. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen des Skandals und ließ in der vergangenen Woche die Konzernzentrale durchsuchen. AFP/nd