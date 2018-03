Menlo Park. Facebook verschiebt laut einem Medienbericht die Vorstellung seines vernetzten Lautsprechers mit einem digitalen Assistenten wegen des aktuellen Datenskandals. Das Online-Netzwerk habe die Geräte, mit denen auch Videokonferenzen möglich seien, ursprünglich auf seiner Entwicklerkonferenz F8 Anfang Mai zeigen wollen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Facebook stelle jetzt den Datenschutz bei den Lautsprechern noch einmal vertieft auf den Prüfstand. Es sei aber weiterhin geplant, sie im späteren Jahresverlauf auf den Markt zu bringen. Facebook ist in den vergangenen Wochen wegen des Datenskandals um die Firma Cambridge Analytica massiv unter Druck geraten. Die Analysefirma, die für das Wahlkampfteam von Donald Trump arbeitete, hatte sich unerlaubt Informationen von Dutzenden Millionen Facebook-Nutzern beschafft. dpa/nd

