Rüsselsheim. Der in der Sanierung steckende Autobauer Opel sucht nach Wegen, die anstehende Tariferhöhung an seine Beschäftigten nicht zahlen zu müssen. Gewerkschaftskreise bestätigten am Mittwoch einen Bericht der »Wirtschaftswoche«, demzufolge das PSA-Tochterunternehmen versucht, die im Metall-Flächentarif vereinbarte Gehaltserhöhung von 4,3 Prozent vorläufig stunden zu lassen. Opel lehnte eine Stellungnahme zu den laufenden Verhandlungen ab. Das Geld müsste mit der April-Abrechnung zum Ende des kommenden Monates ausgezahlt werden. Eine für März vereinbarte Einmalzahlung von 100 Euro soll hingegen fließen. Opel beschäftigt in Deutschland rund 19 000 Mitarbeiter. dpa/nd