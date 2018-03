Berlin. Deutschland hat bis Ende dieses Monats schon so viel klimaschädliches Kohlendioxid ausgestoßen, wie zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens für das gesamte Jahr 2018 erlaubt wäre. Die 217 Millionen Tonnen Kohlendioxid seien in Deutschland bereits bis zum 28. März ausgestoßen worden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie, die die Brancheninitiative Zukunft Erdgas in Auftrag gegeben hat und die auf Daten des WWF beruht.

Der Vorstand der Brancheninitiative, Timm Kehler, kritisierte gegenüber Medien, Deutschland stoße dieses Jahr »erneut viermal so viele klimaschädliche Gase aus, als dies nach dem Pariser Klimaschutzabkommen für das gesamte Jahr 2018 erlaubt wäre«. Das CO2-Budget sei »sogar noch eine Woche früher als im Vorjahr« aufgebraucht gewesen. AFP/nd

Kommentar Seite 4