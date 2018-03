Foto: Mainz. Punktgenau platziert: Zwei Autos stehen auf der untersten Ebene eines Parkhauses in Mainz (Rheinland-Pfalz), die Spiralen darüber lassen die Auf- und Abfahrten zu den anderen Parkebenen erahnen. Die ersten Hochgaragen sollen bereits vor gut 100 Jahren in den USA gebaut worden sein, in Deutschland entstanden die ersten Parkhäuser dann in den 1920er Jahren. Als derzeit größtes Parkhaus gilt hierzulande das Parkhaus T1 am Flughafen Frankfurt am Main. Es hat 12 400 Stellplätze. dpa/nd Foto: dpa/Andreas Arnold