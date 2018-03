Es gibt Bücher, die hinterlassen leise Trauer, wenn man sie am Ende weglegt. Dazu gehört auch dieser großartige Roman von Richard Russo, Pulitzer-Preisträger immerhin. Er ist so unaufgeregt und dennoch spannend, so herzergreifend anrührend und dabei so selbstironisch, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, was man wohl als Nächstes lesen mag.

»Ein Mann der Tat« ist die Fortsetzung von »Ein grundzufriedener Mann«, nach dem 1994 ein erfolgreicher Film mit Paul Newman entstand. Auch wem das Städtchen North Barth in Upstate New York und seine Bewohner noch gänzlich unbekannt sind, merkt schnell, dass er alles ganz genau kennenlernen wird, da Russo sich gerne viel Zeit beim Erzählen lässt. So dreht sich der aktuelle Roman ausschließlich um die Ereignisse an einem einzigen Memorial-Day-Wochenende.

Auch wenn die Bewohner dieser Kleinstadt nicht gerade erfolgreiche Lebensläufe vorzuweisen haben - dass hier nichts los wäre, kann man nicht behaupten. Detailverliebt, mit spöttischem Unterton, aber auch mit viel Empathie lässt uns Russo am Leben seiner Gestalten teilhaben. Da ist mal wieder Donald Sullivan, »Sully«, gealtert und von Krankheit gezeichnet, der nichts lieber tut, als sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Rub, sein stotternder Kumpel, muss dringend einen Ast absägen, was ihn in eine arge Misere bringt. Carl hat Prostataprobleme, doch die sind ein Klacks angesichts der Pleite seiner Baufirma. Und Polizeichef Raymer sinkt nicht nur ohnmächtig in ein offenes Grab, sondern hat auch mit einer Giftschlange und der Frage zu tun, mit wem ihn seine verstorbene Frau betrogen hatte.

So erfahren wir in 33 teilweise amüsanten, teilweise eher düsteren Kapiteln aus unterschiedlichen Perspektiven alles über die enormen Probleme, mit denen die Protagonisten zu kämpfen haben. Dies geschieht mit psychologisch scharfsinnigem Blick und einer guten Prise schwarzen Humors, ohne dass die skurrilen Begebenheiten je ins Slapstickhafte abgleiten.

Richard Russo: Ein Mann der Tat. Roman. Aus dem Amerikanischen von Monika Köpfer. Dumont, 688 S., geb., 24,99 €.